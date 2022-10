Duas pessoas desalojadas em incêndio em prédio de Almada

Duas pessoas ficaram desalojadas na sequência do incêndio que deflagrou no sábado à noite num prédio em Almada, no distrito de Setúbal, disse este domingo à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Duas pessoas que moravam na mesma fração tiveram de ser realojadas pelos serviços da Segurança Social depois de feita uma vistoria técnica ao prédio. Apenas esta fração não oferecia condições de habitabilidade. Os outros moradores puderam regressar às suas habitações", adiantou a mesma fonte.

O CDOS de Setúbal recebeu o alerta, às 22h26 de sábado, de uma "explosão seguida de incêndio", no quinto andar de um prédio com seis pisos, localizado na rua Almada Negreiros, no Feijó, Almada.



No total 42 moradores tiveram de ser retirados de casa por precaução, todos os que viviam no bloco de três edifícios.





No local estiveram os Bombeiros de Cacilhas e de Almada, assim como a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a EDP, num total de 48 operacionais, apoiados por 20 veículos. Foi também destacada para o local uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.