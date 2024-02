Duas pessoas desalojadas em incêndio urbano em Campanhã no Porto

Um incêndio esta quarta-feira de madrugada numa habitação na freguesia de Campanhã, no Porto, levou a que duas pessoas ficassem desalojadas, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

A habitação, num segundo andar, ficou sem condições de habitabilidade, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o fogo foi dado pelas 4h20 e estiveram no local elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, Bombeiros Voluntários do Porto, Serviço Municipal de Proteção Civil e PSP.

Pelas 6h50 ainda se mantinham no local 15 elementos destas equipas, apoiados por cinco veículos.