Duas pessoas detidas por tráfico de estupefacientes na Trofa

Casal com 21 e 22 anos foi presente ao Ministério Público de Santo Tirso.

11:13

O processo foi baixado a inquérito, no qual foi decretada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Um casal, com 21 e 22 anos, foram detidos esta terça-feira pelo Comando Territorial do Porto por posse e tráfico de estupefacientes, no concelho de Trofa, no Porto.Durante um patrulhamento, os militares estaranharam o comportamento suspeito o casal, tendo sido apreendidos 29 doses de haxixe, 17,5 gramas de folhas e sumidades da planata canábis, 131 euros em numerário e ainda diversos objetos relacionados com o embalamento de produtos estupefacientes.