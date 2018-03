Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas esfaqueadas em rixa junto ao estádio de Alvalade

Desacatos aconteceram perto de restaurante McDonald's.

Por João Tavares e Miguel Curado | 12:06

Uma rixa entre dois grupos rivais deixou feridas três pessoas, duas das quais estão em estado grave, depois de terem sido alvo de golpes de arma branca.



O confronto aconteceu por volta das 9h00 junto ao restaurante da McDonalds de Telheiras, perto do Estádio de Alvalade. Estavam no local cerca de 20 pessoas, pertencentes a dois grupos.



Os feridos foram internados no Hospital de Santa Maria.



A PSP deteve cinco pessoas que seguiam num carro na avenida Gago Coutinho, por suspeitas de terem participado no episódio violento, minutos antes.