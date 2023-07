Duas pessoas esfaqueadas junto a discoteca no Seixal

Duas pessoas foram esfaqueadas na madrugada deste domingo na Cruz de Pau, Seixal. Segundo oapurou, o caso teve origem numa rixa nas imediações de uma discoteca na Estrada João Bacharel, pelas 1h15, desconhecendo-se para já se há alguma relação com o estabelecimento.Uma das vítimas foi transportada ao hospital em estado considerado grave, a outra também apesar de ter sofrido ferimentos mais ligeiros. No local estiveram os bombeiros do Seixal com nove operacionais.questionou a PSP sobre a situação na manhã deste domingo, mas ainda não obteve resposta.