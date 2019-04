Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas feridas com gravidade após colisão em Tomar

Estão no local 17 operacionais apoiados por oito viaturas e um helicóptero do INEM.

16:13

Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, este sábado na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na zona de Tomar, Santarém.



O acidente ocorreu na autoestrada A13, ao quilómetro 132, no sentido Norte-Sul.



O alerta do incidente foi dado às 14h26 e foram mobilizados para o local 23 operacionais apoiados por dez viaturas e um helicóptero do INEM.



Fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Santarém disse à Lusa às 15h42 que a autoestrada A13 estava cortada nos dois sentidos, devido a ter aterrado no local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência (INEM) que deverá fazer o transporte para o hospital de um dos feridos graves.



Em Atualização