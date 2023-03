Vítimas mortais são duas mulheres portuguesas. Professor do Centro Ismaelita esfaqueado no pescoço

Duas mulheres foram mortas à facada na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. Um professor do Centro Ismaelita foi esfaqueado no pescoço e transportado ao Hospital de Santa Maria com ferimentos graves.

Fonte da PSP disse ao CM que o agressor foi atingido a tiro nas pernas por disparos feito por agentes da Equipa de Intervenção Rápida da 3.ª Divisão da PSP de Lisboa.

O líder da comunidade ismaelita Narzim Ahmad confirmou, em declarações à SIC, que as vítimas mortais são duas mulheres portuguesas.

Segundo comunicado da PSP os polícias encontraram o atacante com uma faca "de grandes dimensões". Após ordem para cessar o ataque, o homem avançou na direção dos agentes com a faca na mão. Perante a ameaça, "os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo" para neutralizar o agressor.

A PSP avança que o homem está detido e sob custódia policial.



O agressor, de nacionalidade afegã, foi encaminhado para o Hospital de São José e estará estabilizado.

A situação não terá derivado de desentendimentos, ou de um assalto.

A Polícia Judiciária deverá ser chamada a investigar a natureza da situação.



A PSP criou perímetro de segurança no interior e exterior do Centro Ismaelita. No local estão meios da Unidade Especial da PSP, nomeadamente o Corpo de Intervenção, os bombeiros e o INEM.

Sistema de Segurança Interna e Governo analisam se ataque com duas mortes no Centro Ismaelita é ataque terrorista

Esta ação levou já o Sistema de Segurança Interna, em articulação com o Ministério da Administração Interna e da Justiça a avaliar, neste momento, se se pode classificar o ataque como terrorista. Em análise estarão as motivações do atacante e não está descartada a hipótese de se tratar de alguém com problemas mentais.



Em atualização