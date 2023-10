Homem de 46 anos morre soterrado em obra na Guarda

Um trabalhador da construção civil, de 46 anos, morreu an terça-feira soterrado numa vala, devido a um deslizamento de terras, quando estava com mais quatro homens numa obra de colocação de condutas de saneamento básico, na zona industrial da Guarda.O acidente provocou ferimentos noutra vítima. Ao que oapurou, o ferido foi retirada dos escombros, com vida, e foi transportado para o Hospital da Guarda.No local estiveram 18 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por 10 viaturas.Os trabalhadores estariam a realizar uma empreitada particular relacionada com a instalação de uma estrutura de saneamento. O acidente está a ser investigado.