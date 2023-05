Duas turistas retiradas do telhado do Comando-Geral da GNR em Lisboa

Duas turistas, uma canadiana de 28 anos, e uma francesa, foram retiradas do telhado do Comando-Geral da GNR, em Lisboa, por militares de serviço na sede daquela força de segurança.



Fonte oficial da GNR confirmou ao CM que a insólita situação ocorreu ao raiar da manhã de domingo.

"As duas mulheres subiram por um bar que existe na traseira do Comando-Geral, e acabaram por ficar imobilizadas no telhado", acrescentou a mesma fonte.

A responsável explicou que o caso foi detetado através do sistema de videovigilância da GNR, e militares de serviço tiveram de subir ao telhado para retirar as duas mulheres. "Ambas mostraram-se muito relutantes em sair", concluiu a mesma fonte.

Foi feito expediente da ocorrência para tribunal.