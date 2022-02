Duas viaturas foram destruídas por dois incêndios, esta madrugada, em locais diferentes, em Espinho. As chamas propagaram-se para um parquímetro que também ficou destruído.O alerta foi dado, as 02h24 e 02h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho , para incêndios rodoviários, na rua 15 e na 22. A PSP foi chamada ao local para apoiar as operações de combate às chamas e para tomar conta da ocorrência.Não há registo de feridos.