Os assaltantes vigiavam os funcionários das carrinhas de valores, estudavam as suas rotinas e preparavam os ataques. Entre agosto de 2021 e março do ano passado, a dupla efetuou cinco assaltos no concelho de Vila Nova de Gaia. Arrecadaram quase 300 mil euros em quatro dos roubos. Num dos casos não conseguiram levar o dinheiro.









