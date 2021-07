Dupla agride funcionário de café na Feira

Dois homens agrediram um funcionário de um café, em Fiães, Feira, ao final desta tarde de sábado, por razões que ainda não estão apuradas. Os agressores destruíram, parcialmente, a sala do estabelecimento.Um dos clientes, que estava presente no momento em que ocorreu a rixa, terá usado uma cadeira para agredir, na cabeça, um dos suspeitos.A GNR de Lourosa foi alertada mas quando a autoridade chegou à rua do Regato, já os agressores tinham escapado. As autoridades investigam, agora, o paradeiro dos suspeitos.