Dupla agride idosa em assalto a ourivesaria na Amadora. Vítima defendeu-se

A idosa, de 84 anos, encontrava-se atrás do balcão da ourivesaria, na rua de Goa, na Damaia, Amadora, ontem ao final da manhã, quando dois homens surgiram à porta. Aparentavam ser meros clientes, mas em segundos tudo mudou: sacaram de armas, que apontaram à funcionária, bem como a outra mulher, de idade avançada, que se encontrava no espaço.As imagens do assalto, a que o CM teve acesso, mostram um dos ladrões a dirigir-se para trás do balcão e a abrir a caixa. Enquanto isso, o cúmplice evita a saída da loja da segunda mulher. A idosa, de 84 anos, procura defender-se dos assaltantes atirando-lhes objetos que tinha em cima do balcão.Acaba por ser agredida a murro. A dupla deixou um rasto de destruição, ao partir os vidros da montra para retirar as joias. Ao que o CM apurou junto de fonte policial, as armas seriam réplicas. Os ladrões fugiram num carro roubado.