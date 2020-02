Dupla ameaça com explosivos na Covilhã

Dois homens investigados por terem feito ameaças com recurso a armas de fogo foram identificados pela GNR por posse de armamento ilegal e explosivos, na Covilhã.Segundo revelou este sábado a GNR, no âmbito da investigação que decorria há quatro meses, os militares apuraram que os suspeitos, de 79 e 67 anos, ameaçaram terceiros por questões relacionadas com furtos e invasão de propriedade.Foram apreendidas três caçadeiras, quatro armas de ar comprimido, sete engenhos explosivos e 614 cartuchos.Os suspeitos foram constituídos arguidos.