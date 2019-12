Dupla aponta arma em roubo a loja de animais no Porto

O assalto demorou menos de um minuto. Dois homens encapuzados entraram na loja de animais Pet Show, na rua Costa Cabral, no Porto, este sábado de manhã, e de arma em punho ameaçaram de morte a funcionária, que estava sozinha no estabelecimento a tosquiar um cão. A dupla perguntou pela caixa registadora e fugiu num Volkswagen vermelho, que ficou parado à porta, com vários cartões e cerca de 500 euros em notas. O ataque ficou todo captado nas imagens de videovigilância."Eu vi os dois homens de cara tapada virem na direção da sala onde estava a tosquiar o cão. Um mostrou uma arma e disse: ‘Onde está a caixa?’ Eu apontei para a caixa e continuei a fazer o meu trabalho. Ainda estou em pânico com tudo isto", contou aoa funcionária, assaltada pela primeira vez.Mal os ladrões fugiram, a vítima ligou ao patrão e contactou a PSP. Por se tratar de um crime cometido com uma arma de fogo, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto. "Fiquei muito assustada. Para mim o assalto não demorou mais de 5 minutos. Não sabia o que fazer", frisou.Os dois homens tinham casacos com carapuço a tapar a cabeça. "Foi tudo rápido. Além do dinheiro, levaram ainda cartões que servem para gerir os terminais de pagamento automático e um cartão de depósito, de acesso ao cofre. É a segunda vez que somos assaltados no espaço de três anos", assumiu António Figueiredo, proprietário da loja de animais.