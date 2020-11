Dois homens armados assaltaram, na madrugada de domingo, um hotel da cadeia Ibis em Mem Martins, junto ao IC19, no concelho de Sintra.





Segundo fonte da GNR, os ladrões entraram no estabelecimento hoteleiro, por volta das 03h00, com armas de fogo em punho e roubaram cerca de 300 euros em dinheiro. Saíram a correr e até ao final da tarde de domingo ainda não tinham sido capturados. Durante o assalto não foram feitos disparos nem há registo de feridos. O hotel também não ficou com qualquer tipo de dano.