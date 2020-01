Dupla armada com pistola rouba 300 euros e telemóveis em café

Dois homens encapuzados, um deles armado com uma pistola, assaltaram o café e minimercado Pinhal, em Várzeas, Leiria, e fugiram a pé com 300 euros e dois telemóveis.Era quase meia-noite de quarta-feira quando os assaltantes entraram no café e se dirigiram ao balcão de pistola na mão."Bateram com a pistola no balcão e disseram que queriam dinheiro. Foram atrás de mim com a pistola e eu tive que lhes dar o dinheiro todo", contou esta quinta-feira aoSamuel Santos, filho do proprietário, que estava no café com um cliente.