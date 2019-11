Dois homens armados com uma pistola e encapuzados assaltaram terça-feira à noite um posto de abastecimento de combustíveis em Corroios, no Seixal. Levaram 200 euros da registadora, o telemóvel e a aliança do funcionário, única pessoa que estava no local.



O CM sabe que os assaltantes utilizaram um carro furtado instantes antes. A PSP ainda mobilizou patrulhas para tentar encontrar os suspeitos mas estes escaparam. A PJ de Setúbal investiga o roubo.

Ver comentários