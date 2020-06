Dupla armada leva Mercedes em Cascais

Dois homens com máscaras cirúrgicas, e empunhando pelo menos uma arma (pistola ou revólver), roubaram esta sexta-feira um Mercedes a um outro homem, que regressava de um jantar com amigos em Cascais.O crime ocorreu pela 01h00, na avenida Manuel Carvalho e Costa. A vítima teve boleia de um amigo até junto do carro.Quando abriu a porta para entrar no mesmo, os dois ladrões encostaram-lhe a arma ao corpo e obrigaram-no a entregar as chaves da viatura. Sem reagir, a vítima obedeceu e viu os assaltantes arrancarem com o carro. A PJ investiga.