Dupla armada rouba 10 mil euros de pastelaria

Dois homens armados com pistolas assaltaram, sexta-feira à noite, uma pastelaria em Olhos d’Água, Albufeira. Roubaram cerca de 10 mil euros em dinheiro.Segundo apurou o, a dupla esperou pela hora do fecho da pastelaria e supermercado Favorita, no Balaia Golfe Village, em Olhos d’Água, para assaltar o estabelecimento, às 23h03. Os ladrões entraram pela porta das traseiras, onde sabiam que as funcionárias estavam já a contar o dinheiro para fechar as contas do dia, apontaram-lhes as pistolas e amarraram-lhes os pulsos com fita-cola.Em seguida recolheram todo o dinheiro que estava em cima da mesa e, exprimindo-se em português, exigiram as chaves do escritório, onde sabiam que havia sacos cheios de moedas, revelando, desta forma, que tinham conhecimento dos procedimentos internos do estabelecimento assaltado.Em seguida fugiram a pé, com vários sacos e um cesto cheios de moedas e notas, no valor de cerca de 10 mil euros. Deixaram para trás apenas os sacos de moedas pretas.O assalto foi filmado pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento, as quais já foram visionadas pelas autoridades. A GNR foi a primeira força de segurança a chegar ao local e desencadeou uma verdadeira caça ao homem durante a madrugada, mas sem qualquer sucesso.Por se tratar de um assalto à mão armada, a investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Faro, que já esteve no local a recolher indícios.