Dupla armada rouba 6 mil euros de casa de câmbio em Almada

Pela segunda vez em mês e meio, a loja de câmbios da Western Union da rua dos Pescadores, no centro da Costa de Caparica, foi assaltada à mão armada. A dupla de ladrões conseguiu fugir com cerca de 6000 euros em dinheiro. O roubo ocorreu pelas 12h00 desta segunda-feira.Os dois homens pararam uma carrinha numa rua perpendicular e aproximaram-se calmamente. Mas assim que entraram apontaram as armas e exigiram todo o dinheiro ao funcionário. A vítima ainda acionou o botão de pânico, ligado a uma central de segurança, mas segundo o CM apurou, só 30 minutos depois é que o alerta chegou à GNR, cujo posto fica a pouco mais de 500 metros.Nessa altura já os dois ladrões tinham fugido. A carrinha, furtada há alguns dias na zona de Peniche, foi encontrada pouco depois abandonada na Trafaria.No dia 20 de outubro, quase à mesma hora e de forma semelhante, a loja da Western Union foi alvo de outro roubo à mão armada. Na altura, quatro homens conseguiram escapar com perto de 25 mil euros. Ambos os assaltos estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.