Dupla armada rouba jovens junto ao parque da Bela Vista em Lisboa

Dois homens, armados com uma pistola, roubaram dois jovens, de 19 e 20 anos, junto ao parque da Bela Vista, em Lisboa. Ao que o CM apurou, as vítimas ficaram sem três telemóveis.



O crime ocorreu pelas 23h00 de domingo. Os dois jovens foram encurralados num local ermo e com má iluminação. Os ladrões, ambos aparentando 30 anos, atuaram de cara destapada e apontaram-lhes uma pistola. As vítimas entregaram-lhes os bens que tinham : três telemóveis, com valor total estimado em cerca de 600 euros. Os ladrões fugiram a correr e os jovens pediram ajuda a populares, que chamaram a PSP. A investigação está entregue à Polícia Judiciária.



