Dupla armada assalta banco na Maia

Suspeitos dispararam tiro para o ar e levaram dinheiro. Estão em fuga.

17:01

Dois homens assaltaram esta quarta-feira um banco na Maia e conseguiram fugir sem ser apanhados pelas autoridades.



O banco foi assaltado durante a hora de almoço, no período de maior movimento. Um dos assaltantes estava armado e disparou um tiro para o ar, mas nem trabalhadores nem clientes ficaram feridos.



O valor do roubo ainda está por apurar. Polícia Judiciária já esteve no local.