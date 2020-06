Dupla assalta casa de idosa no Porto e deixa empregada a 15 km

A vítima garante, porém, que se apercebeu de imediato onde se encontrava, já que conhece bem aquela freguesia de Gondomar.



O que não conseguiu explicar foi a decisão de ter ido a pé até ao posto da GNR quando tinha um telemóvel. A mulher apresentava um hematoma na cabeça e escoriações no pescoço.



Dois homens encapuzados assaltaram a casa de uma idosa de 93 anos, esta segunda-feira, no Porto, e sequestraram a empregada de limpeza, acabando por abandoná-la numa zona próxima da GNR de Fânzeres, a cerca de 15 km do local do crime.