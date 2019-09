Dupla assalta posto de combustível com faca de cozinha

Dois ladrões, um deles munido com uma faca de cozinha de grandes dimensões, assaltaram, na noite de sexta-feira, o posto de abastecimento de combustíveis do Intermarché, na Póvoa de Lanhoso. Escolheram a hora de encerramento, pelas 20h30, para entrar na cabine do terminal de pagamento. O funcionário preparava-se para fechar as contas do dia quando foi ameaçado pela dupla de assaltantes.Os ladrões atuaram com a cara destapada, embora um deles tenha colocado o capuz do casaco. Com a faca, intimidaram o empregado e obrigaram-no a entregar todo o dinheiro que se encontrava na caixa registadora - um montante que não foi divulgado, mas que constituía todo o apuro diário dos abastecimentos.O alerta foi dado pouco depois das 20h30, mas, quando as autoridades chegaram ao local, já os assaltantes tinham escapado. A GNR investiga agora o roubo, tentando, também através das imagens de videovigilância, chegar à identidade e ao paradeiro dos dois assaltantes, assim como perceber se há mais elementos envolvidos no crime.A gasolineira está instalada na lateral da loja principal do Intermarché, junto ao parque de estacionamento e virado para uma zona florestal. As bombas estavam em encerramento, pelo que não há testemunhas, embora o assalto tenha ficado gravado no sistema de videovigilância. As imagens foram entregues à GNR. Ocontactou a administração da superfície comercial, mas não obteve esclarecimentos.