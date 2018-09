Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla ataca mulheres para abusos sexuais em Santarém

Última vítima foi uma mulher de 71 anos que se viu obrigada a praticar atos sexuais com os dois suspeitos.

Por Isabel Jordão | 09:00

Dois homens, de 23 e 30, anos foram este domingo identificados pela PSP de Santarém, por suspeita de serem os autores de pelo menos dois "crimes de âmbito sexual", que ocorreram na última semana na cidade.



Segundo apurou o CM, o último ataque ocorreu ao início da manhã de domingo, na via pública, e a vítima foi uma mulher, de 71 anos, que se viu obrigada a praticar atos sexuais com os dois suspeitos. Apesar de perturbada e traumatizada com a experiência, a mulher conseguiu denunciar o crime à PSP que, pouco tempo depois, identificou os dois suspeitos.



A dupla de predadores sexuais é ainda suspeita de ter atacado uma outra mulher, há uma semana, mas a vítima conseguiu fugir antes de se ver forçada a praticar qualquer ato sexual com os dois homens. Depois das primeiras diligências da PSP de Santarém, a investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária, que ainda este domingo se deslocou a Santarém, para falar com as vítimas e reunir provas suficientes que levassem à detenção dos suspeitos, para serem levados a tribunal e interrogados.



Estes ataques estão a criar preocupação e um sentimento de insegurança.