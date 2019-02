Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla aterroriza idosa em casa durante assalto

Mulher de 80 anos leva coronhada e fica sem quase 2 mil euros em Almada.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:58

Uma mulher de 80 anos foi assaltada em casa, esta segunda-feira de madrugada, na Charneca da Caparica, Almada, por um ladrão armado que lhe roubou quase dois mil euros.



A vítima foi agredida à coronhada e sequestrada durante alguns minutos. No exterior terá ficado um segundo ladrão. O crime é investigado pela PJ de Setúbal.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, as autoridades verificam a possibilidade, remota, de se tratarem dos mesmos dois homens - ambos com cerca de 20 anos - que, na última semana e meia, cometeram outros sete ataques a idosos.



Mas, ao contrário de ontem, os outros crimes ocorreram em Fernão Ferro, Sesimbra, e não foram usadas armas de fogo - razão pela qual não foram comunicados à Judiciária.



No roubo de ontem, a vítima foi empurrada para o interior da habitação por um dos assaltantes. Este tinha uma arma de fogo, luvas e estava encapuzado. Mede cerca de 1,80 metros.



Roubou perto de 50 euros que a idosa tinha na carteira e obrigou-a, sob ameaça da arma, a revelar onde escondia mais dinheiro. A idosa acabou por entregar um envelope onde guardava poupanças de mais de 1800 euros em numerário.



O assaltante terá acabado por dar uma coronhada na cabeça da vítima, deixando-a numa arrecadação. A seguir fugiu. No exterior deveria estar o segundo assaltante.



Quando a GNR chegou ao local - apesar de o mesmo ser da área da PSP de Almada - já não encontrou os ladrões e chamou a PJ, que ouviu a idosa e recolheu vestígios.