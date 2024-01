Um sueco, de 25 anos, e um sírio, de 30, foram detidos pela PSP de Lisboa após terem vindo a Portugal para traficar Toseína, um xarope para a tosse seca com codeína - que depois iam utilizar para produzir a droga ‘Purple Drunk’. A dupla, que ficou em preventiva, falsificou receitas para aviar o medicamento em farmácias de Lisboa, Setúbal e Algarve. Foi precisamente o número inusitado de compras do remédio a chamar a atenção. A codeína é um analgésico derivado da morfina. Pode causar dependência como a heroína e é misturada com refrigerantes. O ‘Purple Drunk’ é uma droga em expansão na ‘noite’.









A PSP trata estes dois detidos como uma “célula em território nacional”, levando a crer que se está perante uma rede organizada - máfias suecas, muitas de migrantes sírios, têm-se dedicado ao tráfico de drogas em toda a Europa e são extremamente violentas. A dupla detida tinha várias caixas dos CTT para expedirem as embalagens para o estrangeiro.

Já em maio de 2023 haviam sido detidos dois franceses com o mesmo esquema.