Dupla burla idosos em casa ao dizer que o Euro ia acabar

Um casal de idosos residente na freguesia de Carnide, Pombal, foi burlado em 2300 euros por dois homens que se faziam passar por "doutores da assistência social" e diziam estar "a ajudar as pessoas a trocar o dinheiro para escudos", alegando que o euro ia acabar devido à crise causada pela Covid-19.Júlia Gaspar, de 80 anos, foi buscar os envelopes onde guardava as economias e entregou-os aos burlões, que fugiram de carro no momento em que entrou em casa para ir buscar o bilhete de identidade."Só me deixaram uma nota de dez euros que tinha na carteira", contou ontem Júlia Gaspar ao, adiantando que assim que percebeu que tinha ficado sem as poupanças telefonou a uma das filhas, mas os burlões já tinham escapado. "Eles sabiam tudo sobre mim, as despesas que tinha e até me mostraram um molhe de notas que tinham trocado à minha comadre Laurinda, o que me levou a acreditar neles", contou a idosa, que ontem ainda estava incrédula com a situação.Os burlões são dois homens que aparentam mais de 50 anos, bem falantes e que viajam num carro de cor clara. A GNR foi chamada ao local e está a investigar o crime.A idosa tinha as poupanças guardadas em cinco envelopes, que os militares da GNR levaram para analisar. Os burlões contaram o dinheiro à sua frente.O marido da idosa está acamado e por isso o casal tem ajuda de uma mulher. Os burlões chegaram pouco depois de ela sair.O presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Sílvio Santos, relatou o caso nas redes sociais, para a população se precaver face a estas situações.