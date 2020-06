Dois homens, de 17 e 21 anos, de lenços na cara, foram detidos pela PSP de Oeiras após terem assaltado com uma arma falsa cinco jovens que estavam, terça-feira à noite, no areal da praia do Dafundo, em Oeiras.As três raparigas e dois rapazes, entre os 15 e os 18 anos, foram ameaçados e três deles agredidos à coronhada, cabeçada e soco na cabeça. Levaram dois telemóveis (800 euros).Foram ligados a mais um roubo consumado e três tentados, tendo ficado em prisão preventiva.