Funcionários e pelo menos dois clientes do banco Santander de Negrais, Sintra, viveram esta segunda-feira momentos de terror às mãos de dois assaltantes. Encapuzados e de armas de fogo em punho, os ladrões invadiram as instalações e revistaram as vítimas. Apesar da dependência bancária ter sido encerrada após o ataque e da GNR e Polícia Judiciária terem estado presentes, fonte oficial do banco garantiu ao CM que nada foi roubado.









