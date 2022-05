O Tribunal de Matosinhos condenou a dona de um cão, rottweiler, e o homem que passeava o animal quando este atacou com gravidade uma criança, de 4 anos, e outras duas pessoas que tentaram socorrer a menina. Têm de pagar 120 mil euros às vítimas.



O caso remonta a abril de 2017, em Leça do Balio. Um dos arguidos, companheiro da dona do cão, levou à rua o animal, de raça potencialmente perigosa, sem fazer uso de coleira, trela ou açaime.









