Libertado da cadeia depois de um perdão de pena na pandemia, Aurélio Borges voltou ao mundo do crime cerca de um ano e meio depois. Com um cúmplice fez assaltos a carrinhas de valores, em Vila Nova de Gaia, que renderam quase 150 mil euros. A dupla foi apanhada e recentemente condenada. Aurélio - já com cadastro por roubos - foi punido com uma pena de oito anos e nove meses de prisão. Já Carlos Braga foi condenado a sete anos e seis meses de cadeia.





O Tribunal de São João Novo, no Porto, deu como provados dois assaltos consumados. Um deles ocorreu a 27 de dezembro de 2021 perto do El Corte Inglês, em Vila Nova de Gaia. Aurélio, de 60 anos, apontou uma caçadeira aos funcionários que iam abastecer uma caixa multibanco e fugiu com 72 mil euros. Carlos ficou a vigiar. Já a 30 de março de 2022, os arguidos assaltaram uma carrinha de valores junto à pastelaria Quinta do Cedro I e levaram 75 mil euros. Ficou provado que Aurélio tinha tentado também já fazer um outro roubo a 23 de março de 2022. A dupla foi ilibada de outros dois assaltos.