Dois homens foram condenados pelo Tribunal de Lisboa a penas entre os seis e os sete anos e meio de cadeia por 19 crimes de furto e duas burlas informáticas.Os factos ocorreram entre janeiro e maio deste ano, no Metro de Lisboa. Os dois arguidos, um deles romeno (e, por isso, condenado à expulsão do País), furtaram carteiras com cartões, dinheiro e documentos.Usaram um cartão para compras.