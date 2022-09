Dupla encapuzada assaltou na manhã desta quarta-feira uma loja dos CTT em Alfena, Valongo.Ao que o CM conseguiu apurar, os dois homens entraram na loja com uma arma de fogo, apontaram a mesma aos funcionários e conseguiram levar um elevada quantia de dinheiro. A dupla fugiu do local num carro estacionado nas imediações do estabelecimento.A GNR de Alfena foi chamada ao local e a Polícia Judiciária foi acionada por se tratar de um crime com arma de fogo.