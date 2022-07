Dois jovens, de 25 e 27 anos, suspeitos de pelos menos dois assaltos à mão armada a menores de 14 anos, em Bragança, foram detidos pela Polícia Judiciária de Vila Real, no âmbito de uma investigação que contou com a colaboração da PSP.Os roubos ocorreram em dezembro do ano passado, nos dias 2 e 11, durante a tarde, na cidade, e as vítimas foram ameaçadas com uma arma de fogo e uma faca e coagidas a entregar os bens de valor que tinham consigo.