Dupla de jovens suspeitos de 13 furtos em Vila Real e Sabrosa

A GNR de Vila Real deteve, numa operação que teve lugar na passada terça-feira, um jovem de 18 anos e identificou outro com a mesma idade por suspeitas de participação em mais de dez furtos naquele concelho, mas também numa igreja de Sabrosa, no mesmo distrito.A investigação teve início há três meses e culminou em duas buscas domiciliárias e três em automóveis, com a apreensão de três armas, 24 placas de painel ‘sandwich’, 12 botijas de gás, dez ferramentas elétricas e uma caixa de esmolas.Os arguidos são suspeitos de pelo menos 13 crimes realizados durante o ano passado.