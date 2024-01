Dupla de ladrões apanha 10 anos e meio de prisão

O Tribunal de Santarém condenou a 10 anos e meio de cadeia dois ladrões responsáveis por dezenas de assaltos, furtos de viaturas e tráfico de droga no Ribatejo, durante o primeiro semestre de 2022. Cada um deles foi considerado culpado por um total de 15 crimes, entre os quais sequestro, roubo qualificado, furto qualificado, tráfico e detenção de arma proibida, entre outros, cuja soma das penas parcelares é superior ao limite máximo de 25 anos de prisão.









O arguido mais velho, de 61 anos, era promotor imobiliário por conta própria e sem antecedentes criminais; o outro arguido, um toxicodependente de 46 anos com um extenso cadastro, trabalhava como caseiro numa quinta do primeiro, no Entroncamento, onde as autoridades encontraram a estufa de produção de haxixe que cultivavam.

Num dos assaltos, que lhes rendeu perto de 28 mil euros em dinheiro e artigos valiosos, a dupla sequestrou, ameaçou de morte e deixou amarrada com fita adesiva uma mulher deficiente que os surpreendeu no interior da sua residência, no concelho do Entroncamento.