Dupla de ladrões julgada por dezenas de assaltos

O Tribunal de Santarém está a julgar uma dupla de assaltantes que, durante os primeiros seis meses de 2022, terá cometido dezenas de furtos a residências e viaturas em localidades do Ribatejo. Os arguidos, de 46 e 61 anos, estão acusados pelo Ministério Público (MP) por 17 crimes de roubo, sequestro, furto simples e qualificado, detenção de arma proibida e tráfico, entre outros de menor gravidade.Num dos assaltos, a uma casa do Entroncamento, os ladrões foram surpreendidos por uma mulher deficiente que estava a dormir num dos quartos e que gritou por socorro. Os autores do crime ameaçaram-na de morte com uma arma branca e ataram-lhe pés, mãos e a boca com fita adesiva, deixando a vítima amarrada depois de levarem duas caçadeiras, 10 mil euros em dinheiro, televisores e artigos em ouro, num valor de 28 mil euros.Os arguidos respondem também por dois assaltos a sedes de clubes desportivos, na Associação Montamora Sport Clube, em Fátima, onde furtaram uma carrinha, e outro no campo de treinos de arqueiros, no Entroncamento, de onde levaram artigos desportivos no valor de 2500 euros. A dupla furtou três viaturas e chapas de matrícula de outros carros em Salvaterra de Magos, Entroncamento e Tomar, que depois trocavam antes de cometer novos assaltos.