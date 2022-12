Dois homens encapuzados e munidos com uma marreta assaltaram, na madrugada desta quinta-feira, a padaria Madrugada, situada na Avenida de França, em Vila Nova de Famalicão.A dupla partiu o vidro de uma das portas do estabelecimento para conseguir entrar e do interior levou o dinheiro que se encontrava numa das caixas de pagamento, um valor ainda por apurar.