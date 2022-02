Dupla detida abordava na rua em Lisboa para vender haxixe

Dois homens, de 21 e 23 anos, levantaram suspeitas aos agentes da PSP de Lisboa, quando se encontravam junto ao Miradouro de Santa Catarina, já de noite.Abordavam constantemente as pessoas que por ali passavam e os polícias, "de forma discreta", procuraram aproximar-se. A dupla percebeu que era vigiada e tentou a fuga a pé, interrompida por uma patrulha.Os dois acabaram detidos por tráfico e, após buscas à casa de um deles na 3ª feira, foram ainda apreendidas 69 doses de haxixe, uma balança e diverso material conotado com a venda de droga. Ficaram com apresentações.