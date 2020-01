Dupla encapuzada dispara sobre duas mulheres em assalto a restaurante em Gondomar

Uma dupla de assaltantes encapuzados disparou este domingo sobre duas mulheres no assalto a um restaurante, em Gondomar.Os homens entraram no restaurante 'Rei da tasca' por volta das 21h e tentaram chegar à caixa registadora, mas perante a resistência do proprietário dispararam chumbo sobre duas mulheres.As vítimas foram hospitalizadas no Hospital de São João mas não correm perigo de vida.Os assaltantes fugiram do local sem levar nada.A PSP tomou conta da ocorrência e a Polícia Judiciária está a investigar o caso.