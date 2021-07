PJ caça dupla envolvida em esquema de burlas com revenda de títulos de férias no Algarve

Dois homens foram detidos pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária por suspeitas de envolvimento num esquema de burlas com a revenda de títulos de férias, popularmente chamado de ‘time sharing’.

Os suspeitos, com cerca de 60 anos, contactavam pessoas com títulos de férias, que eram aliciadas a negociar com potenciais compradores estrangeiros.





Os suspeitos alegavam que tinham de ser pagas taxas e pressionavam as vítimas.Nenhum negócio terá sido concluído. Foram esta quarta-feira presentes ao Tribunal de Portimão e ficaram em prisão preventiva."A Operação policial, denominada "Call Center II", consistiu na realização de buscas a residências, empresas e veículos, na região de Albufeira, que resultaram na detenção dos dois suspeitos, com antecedentes policiais por crimes de burla qualificada", explicou esta quinta-feira comunicado da PJ.