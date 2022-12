Os dois homens, ambos de 30 anos, atacavam praticamente todos os dias, desde setembro. Os roubos em zona de engate gay, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, ocorriam sempre durante a noite e as vítimas eram surpreendidas no carro durante o ato sexual.



A forma violenta de atuar era sempre a mesma. A dupla aproximava-se e partia todos os vidros do carro.









