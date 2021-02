Dupla espanca construtor civil e pega fogo a carro em Olhão

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária de Faro por envolvimento num crime de sequestro, roubo com arma e incêndio, que ocorreu na localidade da Fuseta, em Olhão, no início do mês.A investigação ainda decorre porque as autoridades estão à procura de outros suspeitos relacionados com este caso. Segundo apurou o, o crime aconteceu num hostel onde a vítima, um empresário da construção civil, estava hospedada.A dupla esgueirou-se para o interior da habitação e, enquanto procurava pelo dinheiro, foi surpreendida pelo empresário.Os dois homens manietaram-no, espancaram-no, ameaçaram-no com uma faca e mantiveram-no retido no quarto, enquanto vasculhavam os móveis, sem sucesso.Acabaram por roubar o que conseguiram: dois telemóveis, garrafas de bebidas alcoólicas e algum dinheiro que a vítima tinha na carteira.Na fuga, levaram ainda o carro do empresário, abandonaram-no num local ermo e incendiaram-no.