Dupla arma cilada e rouba 30 mil euros no centro do Porto

Um funcionário de uma tabacaria da rua da Firmeza, no Porto, estava esta sexta-feira a chegar ao Novo Banco, onde iria fazer um depósito de 30 mil euros resultantes de vendas, quando foi abordado por dois jovens que o ameaçaram com uma arma de fogo.A dupla seguiu-o a pé, bem de perto, desde o momento em que abandonou o local de trabalho, a 200 metros da dependência bancária. Sem oferecer resistência, a vítima entregou o trólei no qual trazia o dinheiro. Os ladrões, de cerca de 20 anos, estão a ser procurados pela PJ.O assalto aconteceu pelas 11h45, na rua de Sá da Bandeira. Ao abordar a vítima, um dos jovens levantou a t-shirt e exibiu a pistola que trazia no bolso das calças. De seguida, a arma foi-lhe apontada à barriga. A dupla atuou de cara destapada, enquanto rodeava o alvo, e fugiu com o trólei na mão.A PSP foi a primeira força policial a chegar. Por se tratar de um crime com arma de fogo, a investigação passou para a PJ. Às autoridades, o homem, visivelmente abalado, explicou que tinha como destino o Novo Banco, onde iria fazer o depósito da elevada quantia, sem se ter apercebido de que estava a ser seguido.O momento do ataque e os que o antecederam ficaram registados em várias câmaras de videovigilância de espaços comerciais da zona. Nas imagens, é possível ver a vítima a ser ladeada pelos dois suspeitos enquanto caminhava, tendo um deles tentado esconder a cara com o capuz do casaco.