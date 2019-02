Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla fere mulher em roubo armado em Leiria

Vítima, ameaçada de morte, esteve amarrada. Ladrão está preso.

Por Isabel Jordão | 09:05

Uma mulher de 60 anos foi sequestrada em casa por dois ladrões encapuzados e armados com um revólver que a ameaçaram de morte. A vítima foi amarrada e amordaçada. Os assaltantes levaram dinheiro e ouro.



O crime ocorreu em novembro de 2016, à noite, em Leiria, e um dos assaltantes foi agora preso por roubo agravado e sequestro.



A mulher, que vive sozinha, ficou ferida e precisou de assistência médica, tendo estado uma semana a recuperar.



Segundo apurou esta quinta-feira o CM, a mulher foi surpreendida pelos dois homens quando chegava a casa. Receando pela vida, indicou onde guardava objetos de valor, tendo os assaltantes roubado dinheiro e joias no valor 20 mil euros.



Um deles entrou pela marquise, depois de subir pelas varandas do prédio e abriu a porta ao cúmplice.



O crime foi investigado pela PJ de Leiria, que na altura fez uma inspeção ao apartamento e recolheu provas científicas que permitiram identificar um dos assaltantes.



Trata-se de um homem de 27 anos, mecânico. Já está na cadeia.