Dupla filmada a roubar rodas de carro no centro do Porto

A PSP está a investigar o roubo das rodas de um carro, ocorrido na madrugada deste sábado, na rua 5 de Outubro, na cidade do Porto.

No vídeo é possível ver os dois homens a colocar um macaco para elevar os dois pneus da viatura. Depois, enquanto um consegue tirar os parafusos das rodas, o outro coloca uns blocos de cimento para suportar o peso do carro.

Nas imagens vê-se que passam vários carros na rua, uma das mais movimentadas e que é um dos principais acessos à cidade do Porto. Os dois homens, que usam máscaras cirúrgicas e um carapuço a ocultar o rosto, estão junto a uma outra viatura, que pararam em quatro piscas, na via mais à esquerda daquela rua.

Sempre que passa um automóvel, a dupla regressa ao carro em que circulam. Tentam sempre passar despercebidos. No final fogem com as duas rodas em direção à rotunda da Boavista.

O roubo foi todo filmado.