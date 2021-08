Uma empresa distribuidora de combustíveis nas Caldas da Rainha foi lesada em 280 mil euros ao ser alvo de furtos de gasóleo e gasolina, que depois eram revendidos a recetadores a preços inferiores aos praticados no mercado. O esquema, que durava há já quatro anos, acabou por ser descoberto e dois homens, de 37 e 50 anos, foram detidos na sexta-feira pela GNR.





Os suspeitos começaram a ser investigados há cinco meses, quando a firma detetou irregularidades relacionadas com falsificação de documentos, que encobriam os furtos, sobretudo de gasóleo, praticados desde 2017 por um dos detidos, funcionário da empresa. O trabalhador, na posse do combustível, desenvolvia um negócio paralelo em combinação com o outro suspeito, cliente da empresa ao mesmo tempo que comprava, de forma ilegal e mais barata, o combustível ao cúmplice e depois revendia-o.