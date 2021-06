Dupla julgada por sequestrar homem durante duas horas em bagageira em Coimbra

Os alegados autores de um sequestro e roubo de um homem, de 74 anos, começam esta sexta-feira a ser julgados no Tribunal de Coimbra.Os arguidos, de 28 e 33 anos, são acusados de sequestrarem a vítima duas horas na bagageira de uma carrinha para roubarem mil euros.O homem foi atacado a 20 de março de 2019 na sua casa em Fala, Coimbra. Estaria a descansar quando, pelas 23h00, os suspeitos bateram à porta. Ao abrir, foi empurrado e ameaçado de morte. Segundo a acusação, os autores apropriaram-se do telemóvel, cartões bancários e códigos, obrigando o homem a entrar na bagageira. Com a vítima sequestrada, foram a caixas multibanco tentar levantar dinheiro, mas não conseguiram por falta de saldo. Roubaram mil euros que tinha em casa.Enquanto esteve sequestrado, o homem sofreu lesões, resultantes de pancadas contra as paredes do veículo, pelo facto de os arguidos conduzirem de forma irregular.